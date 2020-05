COVID-19 : Séoul apporte une aide de 53 millions de dollars en Amérique latine

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud soutiendra à hauteur de 50 millions de dollars le Paraguay dans sa lutte contre le nouveau coronavirus. Une enveloppe établie en coopération avec la Banque interaméricaine de développement (IDB) et le Fonds de coopération pour le développement économique (EDCF), géré par la Banque d'export et d'import de la Corée du Sud. Ce soutien financier contribuera à la stabilisation de la macroéconomie, à la réponse sanitaire à la pandémie et à la politique post-COVID-19 du pays sud-américain. Séoul et l’IDB souhaitent ainsi partager le savoir-faire « made in Korea », notamment en termes d’enquêtes épidémiologiques et d'auto-confinement basés sur les TIC.Le ministère sud-coréen des Finances sortira également trois millions de dollars de son fonds de dépôt accordé à l'IDB, afin d’appuyer la prévention de l'épidémie sur le continent sud-américain. Cette aide sera utilisée au partage de la réponse sud-coréenne contre le nouveau coronavirus, à la coopération dans les projets médicaux et biotechnologiques, et à la création de plateformes d'éducation à distance, entre autres.Séoul pourra par ailleurs étendre ce genre de soutien aux nations d'Asie du Sud, avec un fonds d'urgence de 400 millions de dollars promis pour soutenir les pays en développement dans leur lutte contre le COVID-19.