Après une matinée et un début d’après-midi sous les nuages, des précipitations sont attendues partout sur le territoire. Et les prévisions de Météo-Corée annoncent qu’elles devraient durer jusqu’à mardi soir, hormis sur l’île de Jeju et la région de Busan qui seront épargnées.Au niveau des températures, elles restent globalement agréables. Les maximales atteignent, 20°C à Busan, 24°C à Daegu, 25°C sur Jeju, 26°C à Séoul et enfin 27°C à Daejeon.