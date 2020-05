Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul commence la semaine sur une bonne note. Le Kospi, son indice de référence, prend 0,51 %, soit 9,83 points, et termine à 1 937,11 points. Le Kosdaq, par contre, est en baisse. L’indice des valeurs technologiques perd 0,16 %, soit 1,08 point, pour finir à 690,85 points.Du côté des changes, le won sud-coréen perd de sa valeur. À la fermeture des transactions, l’euro s’achète 1 333,76 wons (+3,85 wons) et le dollar américain 1 232,40 wons (+1,40 won).