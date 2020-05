AMS : Moon Jae-in en appelle à la solidarité dans la lutte contre le COVID-19

Photo : YONHAP News

L’Assemblée mondiale de la santé (AMS), la conférence annuelle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a ouvert hier, en visioconférence, sur fond de lutte contre la pandémie du COVID-19.Le président sud-coréen a prononcé une allocution intitulée « la liberté pour tous ». Moon Jae-in y a présenté les efforts de distanciation sociale de son pays pour contenir la propagation de la maladie. Il a affirmé que les sud-Coréens avaient fait un choix audacieux de sacrifier la liberté de chacun à celle pour tous. Le chef de l’Etat a cité comme exemple le fait que le port du masque et le respect des règles de distanciation physique sont spontanés et les législatives ont été organisées sereinement en pleine épidémie.Dans le même temps, le dirigeant en a appelé à la coopération et à la solidarité de la communauté internationale pour venir à bout du nouveau coronavirus. Avant de proposer l’élargissement des aides humanitaires aux pays les plus vulnérables en matière sanitaire et le développement à l’international d’un traitement et d’un vaccin contre le SRAS-CoV-2.Dans la foulée, Moon a annoncé que son pays projetait de leur accorder, cette année, une assistance humanitaire de l’ordre de 120 milliards de wons, près de 90 millions d’euros, et de partager aussi avec les autres pays les données obtenues dans la lutte contre la pandémie.