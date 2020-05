Unité Hanbit : une troupe de relève envoyée au Soudan du Sud

Photo : YONHAP News

Une troupe de l'unité Hanbit s’est envolée, hier soir, par charter, vers le Soudan du Sud pour procéder à une rotation. La relève était prévue en mars dernier, mais a été reportée dans le sillage du nouveau coronavirus.Le pays d’Afrique orientale avait demandé de suspendre l’entrée des Forces de maintien de la paix des Nations unies, y compris les militaires sud-coréens. Selon le ministère sud-coréen de la Défense, suite à la négociation avec Djouba et l’Onu, l’unité sud-coréenne est devenue la seule à pouvoir effectuer un remplacement du personnel au mois de mai. Le deuxième échelon partira le 1er juin.Tous les membres envoyés ont subi un examen de dépistage du COVID-19 à deux reprises et ont tous été testés négatifs. Par mesure de précaution, ils sont restés confinés pendant plus de cinq semaines avant de prendre le vol.L’avion, qui aura transporté les soldats sud-coréens, va rapatrier les ressortissants sud-coréens résidant en Afrique, via Addis-Abeba en Éthiopie.