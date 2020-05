COVID-19 : les lycéens de terminale font leur rentrée demain

Photo : YONHAP News

Après plusieurs reports en raison du nouveau coronavirus, c’est finalement demain que les portes de certains établissements scolaires rouvriront. Pour l’instant, seulement les lycéens en classe de terminale sont concernés.A Séoul, ils iront à l’école tous les jours. Mais pour les élèves de seconde et première, les collégiens et les écoliers, le rectorat de l’académie recommande à chaque établissement de reprendre les cours progressivement, selon les niveaux, et d’alterner entre les cours à distance et les retours sur les bancs.Chaque classe doit être réaménagée pour ne pas excéder 30 élèves, et dans les écoles primaires comptant plus de 1 000 enfants, les élèves de classes supérieures et inférieures pourront regagner leurs écoles sur des créneaux alternatifs.La majorité des établissements ont fini de se préparer. Ils ont aussi installé des caméras thermiques à l’entrée et des barrières de protection sur les tables des cantines.A Daegu, qui fut un temps le principal foyer de l’épidémie du pays, les modalités de la rentrée seront similaires à celles dans la capitale.Malgré des mesures de précaution, Jeon Gyojo, le syndicat national des enseignants progressistes, a manifesté son opposition à ce retour en classe. Il dénonce une décision précipitée pouvant mettre en péril la sécurité des élèves.