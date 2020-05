COVID-19 : lancement du 2e prêt de soutien pour les petits commerçants

Photo : YONHAP News

Le deuxième prêt destiné aux petits commerçants touchés par l’épidémie du nouveau coronavirus a été lancé hier. Chaque commerce peut emprunter jusqu’à 10 millions de wons, soit 7 500 euros, à un taux de 3 à 4 %, deux fois plus élevé que le premier crédit gouvernemental. Le fonds total mis à disposition s’élève à 10 000 milliards de wons, soit 7,5 milliards d’euros.Les débiteurs n'ont qu'à payer les intérêts durant les deux premières années puis rembourser le capital, tout en continuant de verser les intérêts sur les trois années suivantes. Ceux qui ont déjà profité du premier emprunt d’urgence et les contribuables retardataires ne peuvent pas bénéficier de cette assistance. Les demandeurs peuvent se rendre dans sept banques dont la Kookmin Bank et la Nonghyup Bank, et certains établissements proposent une inscription en ligne. Contrairement au premier soutien, l’examen de garanti du Fonds de garantie du crédit de Corée (KODIT) n’est pas nécessaire.La demande de l’aide d’urgence « coronavirus » hors ligne pour tous les citoyens a également débuté hier. Mais cela n’a pas provoqué de bousculade dans les banques, comme certains s’y attendaient.