Les compagnies aériennes tentent de faire face à la crise sanitaire

Photo : YONHAP News

Le secteur aérien plombé par la pandémie de COVID-19 cherche à relancer son activité. Les grandes compagnies aériennes commencent à élargir les vols internationaux, misant sur la demande en transport de cargaisons et en voyages d’affaires.Korean Air prévoit de rouvrir ses liaisons vers Washington, Seattle, Vancouver et Toronto, ainsi que 32 autres lignes internationales sur 110 à partir de juin. Asiana Airlines, quant à elle, va reprendre 27 vols sur 73 en ouvrant, à nouveau, 13 lignes.Les transporteurs low-cost du pays sont également à pied d’œuvre pour redémarrer, en attendant la levée des restrictions d'entrée dans chaque nation. Jeju Air se dépêche de terminer l’acquisition d’Eastar Jet et d’améliorer sa structure financière. Elle a, dans ce cadre, recruté Kim E-bae, ancien vice-directeur d’Asiana Airlines, au poste de président.T'way Airlines tente de se distinguer en proposant des vols moyen et long-courrier avec des avions de taille moyenne et grande. Elle a récemment obtenu le droit d’opérer un vol reliant la Corée du Sud à la Croatie, et est ainsi devenue la première compagnie à bas coût du pays du Matin clair à s’envoler vers l’Europe.