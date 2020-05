COVID-19 : 13 nouveaux cas et aucun décès supplémentaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud compte 13 nouveaux cas de contamination au COVID-19 en 24 heures, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC). Parmi ces infections, neuf sont d’origine locale et quatre autres importées. Le bilan total s’élève maintenant à 11 078.Heureusement, aucun décès n’a été répertorié. Le nombre de victimes liées à la pandémie est donc maintenu à 263, et le taux de létalité à 2,37 %.Le nombre quotidien de cas supplémentaires reste entre 10 et 20 pour le quatrième jour consécutif. Les autorités sanitaires semblent avoir réussi à empêcher une propagation massive liée aux clubs d’Itaewon. Mais elles restent toujours vigilantes sur le risque de contamination tardive, comme c’est le cas d’un Vietnamien. Celui-ci a été diagnostiqué positif 16 jours après avoir été dans des clubs du quartier animé de Séoul.