COVID-19 : 4 infirmiers du CHU de Samsung à Séoul diagnostiqués positifs

Photo : YONHAP News

Quatre membres du personnel soignant du CHU de Samsung, un des cinq plus grands établissements hospitaliers du pays, situé dans le sud de Séoul, ont contracté le nouveau coronavirus.La première personne contaminée est un infirmier du bloc opératoire de chirurgie cardio-thoracique. Il a participé à une intervention chirurgicale le 14 mai et le lendemain à une opération de classification des patients à l’entrée du bloc. Il n’était pas présent à l’hôpital durant le week-end dernier, et hier, il a été diagnostiqué positif.Le dépistage est en cours sur 262 de ses collègues, y compris les médecins, et 15 patients qui sont entrés en contact avec lui. Pour le moment, les tests de trois d’entre eux se sont avérés positifs, tous des infirmiers.L’hôpital a aussitôt fermé une partie de l’enceinte en question ainsi que quelques autres salles concernées, et procédé à des désinfections.La mairie de Séoul considère la situation comme étant grave. Du coup, elle a mis en place une équipe dite de réaction rapide pour le traçage des nouveaux malades.