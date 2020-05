Aide d’urgence « coronavirus » : les ventes bondissent dans les superettes franchisées

Photo : YONHAP News

A la suite du versement de l’aide d’urgence « coronavirus », les sud-Coréens sont nombreux à faire leurs courses dans les superettes ouvertes 24h sur 24. L’usage de cette prestation étant restreint dans les grands surfaces, les habitants optent pour ces épiceries franchisées faciles d’accès et pratiques.Dans l’enseigne 7-Eleven, les ventes des produits du quotidien ont sensiblement bondi entre le 13 et le 17 mai. Les rasoirs et les produits de beauté pour homme ont vu leurs achats augmenter respectivement de 45,2 % et 48,1 %. Les glaces, les vins et les liqueurs occidentaux ont aussi hissé son chiffre d’affaires.Chez GS25, les ventes des produits de soins pour les cheveux et les gels douches ont plus que triplé (265,3 %) le week-end dernier comparé à la semaine précédente. Celles des articles liés au sport et au camping ont également doublé (111,7%) et celles des aliments tels que les fruits, le porc, le bœuf et les céréales ont augmenté de 50 %.Emart24, de son côté, a constaté un bond des ventes de produits pour enfants comme les couches, les jouets et les lingettes.Par ailleurs, 65,7 % des foyers ont touché le soutien gouvernemental jusqu’à présent et 63 % du budget de 8 912 milliards de wons, soit 6,7 milliards d’euros, ont été versés.