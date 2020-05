COVID-19 : le rapatriement prochain de 10 nouveaux ressortissants sud-coréens du Timor oriental

Photo : YONHAP News

Dix ressortissants sud-coréens, bloqués ces deux derniers mois au Timor oriental, pourront finalement revenir dans leur pays.A en croire l’ambassade de Corée du Sud sur place, ils quitteront Dili, la capitale, jeudi après-midi, à bord d’un charter de la compagnie philippine Pan Pacific Airlines. L’avion, qui se dirigera vers Manille, transportera aussi quelque 60 Philippins, 12 Japonais et un Américain. Là-bas, ces sud-Coréens embarqueront le même jour dans un appareil de Korean Air pour arriver à Incheon.Le Timor oriental a déclaré l’état d’urgence sanitaire le 26 mars et a suspendu, trois jours plus tard, toutes ses liaisons aériennes internationales. La moitié des 220 sud-Coréens qui y séjournaient ont déjà été rapatriés. Il s’agit majoritairement de membres de la Koica, l’agence sud-coréenne de coopération internationale.L’ancienne colonie portugaise a répertorié un total de 24 cas de contamination au COVID-19. Tous les patients ont guéri.