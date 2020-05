COVID-19 : la préparation de mesures de prévention adaptées aux établissements à haut risque

Photo : YONHAP News

Le gouvernement envisage de mettre en place de nouvelles mesures de prévention contre l’épidémie du nouveau coronavirus pour les établissements à haut risque, comme ceux qui accueillent des personnes âgées dépendantes. Des règles différentes de la distanciation dans la vie quotidienne, appliquées depuis le début du mois.La décision s’appuie sur le fait que les réglementations pour ces sites dits vulnérables doivent être prises en tenant compte de leur spécificité et de leur dangerosité.Les prochaines directives, vraisemblablement contraignantes, seront élaborées par une commission dédiée et les ministères concernés.L’exécutif a également dévoilé quelques détails liés à la gestion des centres de dépistage pour aider notamment le personnel soignant qui est obligé de porter une tenue de protection en été. Il s’agit, en particulier, d’y installer une climatisation équipée notamment de filtre à air à haute efficacité HEPA.Les collectivités locales veillent, elles aussi, au respect des consignes de sécurité dans les transports en commun et les établissements largement fréquentés par les élèves, comme les instituts de cours particuliers.