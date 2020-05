Alors que depuis hier, les pluies n’ont cessé de tomber jusqu’à ce midi, le soleil réapparaît progressivement partout sur le territoire dans l’après-midi, mais à des intensités différentes.Les températures ont dégringolés. Le mercure enregistre une chute de plus de dix degrés dans la capitale, avec des maximales qui n’atteignent que 16°C à Séoul, 17°C à Daejeon, 20°C à Busan, et enfin 21°C à Daegu et sur l’île de Jeju.La journée de demain s’annonce meilleure. Malgré quelques nuages éparses, Météo-Corée prévoit un retour du soleil sur tout le pays, excepté dans la pointe nord-est, où les précipitations continueront de tomber.