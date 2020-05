COVID-19 : début d’une rentrée progressive dans les écoles

Photo : YONHAP News

Après 80 jours de report dû à l’épidémie du nouveau coronavirus, les élèves reprennent aujourd’hui le chemin des classes, dans une ambiance mitigée, entre anxiété et confiance.Ce premier jour, quelque 450 000 lycéens en classe de terminale franchissent le portail de leur école. Les lycéens des classes inférieures, les collégiens, les écoliers et les enfants en maternelle feront de même, mais en plusieurs phases entre le 27 mai et le 8 juin.Les modalités de la rentrée peuvent varier selon les niveaux. En principe, les lycéens de terminale vont à l’école tous les jours. Pour les autres, chaque établissement peut alterner entre l’enseignement à distance et les cours en classe.Le protocole sanitaire est aussi mis en place. Avant le départ pour l’école, chaque élève doit se connecter au site d’auto-diagnostic du ministère de l’Education, via son ordinateur ou son smartphone. Il doit remplir le questionnaire indiqué et en cas d'apparition de symptômes du COVID-19 chez lui ou dans sa famille, il n'a pas le droit de se rendre dans son établissement.Chaque école doit aussi observer des consignes de sécurité : la prise de température deux fois par jour à l’entrée et avant les repas à la cantine, le port du masque, le lavage des mains et le maintien de la distance physique d’au moins deux mètres, entre autres. Un système exhaustif a également été établi pour transporter vers un centre de dépistage tout élève ou enseignant ayant un ou plusieurs symptômes.