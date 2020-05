La Corée du Sud élue membre du conseil exécutif de l’OMS

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et neuf autres pays ont été élus membres du conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour trois ans, de 2020 à 2023. Cette décision est intervenue hier lors de l’Assemblée mondiale de la santé (AMS), l'organe décisionnel suprême de l'agence onusienne, qui était réunie en visioconférence.C’est la septième fois depuis son adhésion à l’OMS, en 1949, que le pays du Matin clair rejoint ce conseil. Il y sera représenté par son vice-ministre de la Santé, Kim Gang-lip.Le conseil compte un total de 34 pays membres. Or, le mandat de dix d’entre eux expire cette année. Ses principales fonctions sont d’examiner le budget de l’organisation internationale et d’appliquer les décisions de l’AMS. Sa prochaine réunion aura lieu vendredi, en visioconférence, et Kim y prendra part.