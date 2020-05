Le KDI revoit fortement à la baisse ses prévisions pour l'économie sud-coréenne en 2020

Photo : KBS News

Mauvaise nouvelle pour l’économie sud-coréenne. Le Korea Development Institute, mieux connu sous son sigle anglais KDI, a revu fortement à la baisse ses prévisions de croissance de la Corée du Sud pour 2020.Selon cet institut de recherche financé par l’Etat, cette année, le produit intérieur brut (PIB) sud-coréen ne devrait progresser que de 0,2 %, 2,1 points de moins que les estimations de novembre dernier. Sans surprise, la pandémie du COVID-19 en est la première responsable. Elle a plombé à la fois la consommation privée et les exportations.Petite consolation : ses prévisions sont tout de même meilleures que celles du Fonds monétaire international (FMI). Celui-ci misait sur une contraction de l’économie du pays du Matin clair.Le KDI prévoit pourtant un rebond de 3,9 % du PIB sud-coréen en 2021, à condition, cependant, que l’épidémie commence à s’affaiblir au second semestre de cette année dans le monde entier.A propos du marché du travail, l’institut s’est montré rassurant. Selon lui, le nombre d’emplois devrait rester, en 2020, au même niveau que celui de l’an dernier, et ce grâce aux politiques en ce sens menées par le gouvernement. Il a également préconisé de lancer un débat sur la hausse des impôts pour augmenter les recettes publiques.