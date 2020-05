Assemblée nationale : ouverture aujourd’hui de la dernière séance plénière de la législature sortante

Photo : YONHAP News

Comme prévu, la dernière séance plénière de la législature sortante se tiendra aujourd’hui. L’occasion pour les députés de voter une centaine de projets ou propositions de loi.Les législations sur la lutte contre le COVID-19 et les mesures à prendre face à ses conséquences sont les principaux enjeux. Elles permettront, par exemple, aux artistes d’adhérer, eux aussi, au régime d’assurance chômage et d’octroyer aux demandeurs d’emploi des classes démunies une aide financière pouvant aller jusqu’à 3 millions de wons, environ 2 230 euros.Les dispositifs portant sur la suppression de l'authentification de l’identité numérique et sur la lutte contre les sites commercialisant des vidéos d’abus sexuels, en particulier sur des mineurs, devraient également être adoptés. Sans parler de la loi sur la liquidation du passé.En revanche, le projet de loi révisé sur l’organigramme du gouvernement n’a pu être examiné, hier, en commission. Il vise en particulier à accorder un statut plus important au Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC).Le mandat des députés sortants expirera le 29 mai. Durant ces quatre dernières années, ils ont présenté un total de 23 000 propositions de loi, dont seulement 8 300 ont été adoptées.