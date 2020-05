Assemblée nationale : Park Byeong-seug pressenti pour le perchoir

Les mandats des députés élus au scrutin du 15 avril commenceront à partir du 30 mai. En amont, le perchoir cherche son nouvel occupant. Or, le député du Minjoo, Park Byeong-seug, est d’ores et déjà pressenti pour ce poste, la règle voulant qu’un élu de la première formation de l’Hémicyle préside l’Assemblée nationale.De fait, au sein du parti présidentiel, deux candidats étaient en lice, à savoir Park et Kim Jin-pyo. Ce dernier a annoncé, aujourd’hui, sur son compte Facebook, son intention de jeter l’éponge.Park, qui en est à son sixième mandat, brigue la tête du Parlement pour la troisième fois.Ancien journaliste, il a fait son entrée en politique en 1998, la première année du quinquennat de l’ex-président Kim Dae-jung, décédé en 2009. Il a ensuite occupé plusieurs postes : adjoint au maire de Séoul entre 1999 et 2000, et vice-président de l’Assemblée entre 2012 et 2014, entre autres.