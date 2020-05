COVID-19 : pas de discussions Séoul-Tokyo en vue de faciliter les voyages d’entrepreneurs

Photo : YONHAP News

Beacoup de pays continuent de se barricader pour contenir la progression de la pandémie du COVID-19. Certains d’entre eux, comme la Corée du Sud, négocient toutefois pour accorder des dérogations spéciales à leurs entrepreneurs.Jusqu’à présent, un total de 5 635 hommes d’affaires sud-coréens en ont bénéficié. Ils ont ainsi pu se rendre dans 12 pays tels que la Chine, le Vietnam, la Hongrie et le Koweït. Cela dit, les gouvernements de Séoul et de Tokyo ne semblent pas encore avoir entamé de concertations en ce sens, selon un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Lors d’un échange avec des journalistes hier, il a en effet affirmé qu’il n’y avait rien de spécial à dire à ce sujet.Au cours d’une visioconférence des ministres de la Santé des trois principaux pays de l’Asie du Nord-est, tenue samedi dernier, le sud-Coréen Park Neung-hoo a proposé à son homologue japonais d’élargir les voyages des professionnels des secteurs considérés comme essentiels, comme les entrepreneurs et les médecins. Réponse : il est difficile pour l’archipel d’assouplir les restrictions d’entrée des étrangers sur son territoire avant que la situation liée à l’épidémie ne s’améliore.