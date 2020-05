Le sénateur américain Ed Markey appelle à élargir l’aide humanitaire à la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le sénateur démocrate du Massachusetts a appelé la Chambre haute à mentionner l’assistance humanitaire à la Corée du Nord dans la proposition de loi sur un plan supplémentaire de relance économique. Edward Markey a en effet adressé, hier, une lettre en ce sens aux chefs des Républicains comme des Démocrates du Sénat.Il a présenté un texte demandant l’élargissement de l’aide humanitaire au pays communiste et en a fait une des priorités à mettre en oeuvre à l’échelle internationale.De son avis, il faudra faire en sorte que les sanctions contre le régime de Pyongyang n’empêchent les aides en question à ses habitants. Sa proposition a pour objectif de faciliter et simplifier les livraisons des articles que des ONG leur fournissent. Concrètement, il exhorte le Trésor, le département d’Etat et le comité du Conseil de sécurité des Nations unies chargé de surveiller l’application des mesures punitives contre le Nord à accorder une dérogation à un plus grand nombre de produits.L’élu américain a aussi indiqué qu’au nord du 38e parallèle, le COVID-19 compliquait la situation liée aux autres maladies mortelles comme la tuberculose et le virus du sida.