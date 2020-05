COVID-19 : le bilan quotidien fait état de 32 cas supplémentaires

Photo : YONHAP News

Nouveau bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus. Ce mercredi, il fait état d’un total de 11 110 personnes diagnostiquées positives, soit 32 patients de plus qu’hier. C’est la première fois en neuf jours que le nombre quotidien de nouveaux cas confirmés est supérieur à 30.Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a précisé que 24 des nouvelles contaminations étaient d’origine locale et les huit autres décelées chez des arrivants de l’étranger. Il est également à noter que les ressortissants sud-coréens représentent 89 % des 1 189 infections importées.Aujourd’hui encore, aucun décès n’a été recensé. Le nombre de victimes liées à la pandémie est donc maintenu à 263, et le taux de létalité à 2,37 %.Le KCDC rapporte par ailleurs un total de 193 malades liés au foyer d'Itaewon, mais aucun nouveau cas confirmé au CHU de Samsung à Séoul.Par ailleurs, la Corée du Sud a annoncé exporter vers l’Arabie Saoudite des « bandes de sécurité », un outil permettant d’identifier ceux qui violent les règles d’auto-confinement. Elle en a déjà expédié 100 000 unités pour une valeur de 980 millions de wons, environ 730 000 euros.