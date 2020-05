COVID-19 : le Royaume-Uni veut imiter l’expérience sud-coréenne

Photo : KBS News

La professeur Angela McLean, conseillère scientifique adjointe du gouvernement britannique, a fait l’éloge des stratégies sud-coréennes et allemandes contre le coronavirus.Selon la BBC et le quotidien The Guardian, elle a en effet déclaré, hier, lors d’un briefing quotidien : « les travaux de la Corée du Sud sur les tests et la recherche des contacts sont inspirants et c'est une expérience que nous voulons imiter ».Le Royaume-Uni avait adopté, au début de l’épidémie, une stratégie de tests-traçage-isolement, avant de l’abandonner face à la propagation rapide de la maladie dans le pays. Ce changement a suscité de vives critiques contre le gouvernement.Hier, la conseillère scientifique a défendu le fait de concentrer les tests sur les patients hospitalisés.La Grande-Bretagne est l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie du COVID-19. Jusqu'à hier, 35 341 décès y ont été recensés.