Le gouvernement monte au créneau pour sauvegarder les emplois des transports aérien et maritime

Photo : KBS News

Le gouvernement a dévoilé, aujourd’hui, une nouvelle série de mesures à mettre en place face à l’impact de la pandémie du nouveau coronavirus sur l’économie nationale. Elles ont été décidées dans le cadre de la quatrième réunion du QG central de l’économie, avec à sa tête le vice-Premier ministre à l’économie, Hong Nam-ki.Ces mesures prévoient, en premier lieu, un soutien financier de l’ordre de 40 000 milliards de wons, près de 30 milliards d'euros, en vue de stabiliser les industries clés, et plus particulièrement la filière des transports aérien et maritime. Les entreprises, dont les emprunts et le nombre de salariés dépassent respectivement 500 milliards de wons, soit 371 millions d'euros, et 300 perssonnes, sont les premières concernées.Une partie du fonds, soit au maximum 1 000 milliards de wons, un peu plus de 740 millions d'euros, ira à leurs fournisseurs en difficulté.Les firmes bénéficiaires sont toutefois obligées de maintenir plus de 90 % de leurs employés pendant les six mois suivant cette perfusion, qui ne pourra pas non plus être utilisée pour le paiement des dividendes ou pour l’achat de leurs propres actions.En ce qui concerne les projets visant à générer au moins 550 000 emplois dans le secteur public, l’exécutif envisage de consacrer un crédit de 3 500 milliards de wons, soit 2,6 milliards d'euros, et ce à l’aide d’un troisième additif au budget.