Après des passages nuageux sur une grosse moitié nord et du soleil dans le sud ce matin, le ciel bleu s’impose sur la majeure partie du territoire dans l’après-midi. Seul le nord-est reste sous un temps pluvieux.Les températures s’améliorent légèrement. Les maximales montent jusqu’à 19°C à Séoul, 20°C à Daejeon, sur l’île de Jeju et à Busan, et enfin 21°C à Daegu.Le temps sera ensoleillé demain matin, avec une couverture nuageuse sur la côte est, qui se répandra sur tout le pays au fil de la journée. Au niveau du thermomètre, Météo-Corée annonce des normales saisonnières, avec 23°C attendus dans la capitale.