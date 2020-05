Photo : YONHAP News

Yeouido, le Wall Street sud-coréen, est tout sourire. Le Kospi poursuit sur sa bonne lancée avec +0,46 % en clôture ce mercredi. L’indice de référence de la Bourse de Séoul gagne 9,03 points et termine à 1 989,64 points. Le Kosdaq, indice des valeurs technologiques, prend 1,78 %, soit 12,40 points. Il passe le seuil des 700 points avec 708,76 points.Du côté des transactions financières, le won s’écroule face au billet vert et à la monnaie européenne. À la fermeture des marchés, l’euro s’achète 1 346,07 wons (+6,08 wons) et le dollar américain 1 230,30 wons (+5 wons).