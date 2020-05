Alexandre Matsegora: il n’y aura pas de dialogue Pyongyang-Washington avant novembre

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur de Russie en Corée du Nord estime qu’il n’y aura pas de négociations Pyongyang-Washington avant la présidentielle américaine de novembre 2020. Alexandre Matsegora a avancé, hier, cette estimation lors d’une interview avec l'agence de presse russe Interfax.« Le dialogue avec les États-Unis, dont la Corée du Nord ne voit pas vraiment le sens aujourd'hui, semble reporté au moins jusqu'à l'élection présidentielle américaine. On verra ensuite ce qui se passera », a-t-il précisé.Selon le représentant russe, le pays communiste a passé en revue sa stratégie après la déconvenue du sommet de Hanoï entre Kim Jong-un et Donald Trump en février 2019. Concrètement, si, avant cette entrevue, le Nord avait revendiqué la levée des sanctions américaines au même rythme que ses mesures en matière de dénucléarisation, il exige maintenant de Washington qu’il abandonne complètement sa politique hostile à son égard et passe à l’action.Alexandre Matsegora a ajouté que son pays ne se réjouissait pas du gel profond du dialogue entre les USA et le royaume ermite et qu’il était disposé à soutenir ces deux nations.Toujours selon lui, près de 1 000 travailleurs nord-coréens sur le sol russe n’ont pu retourner chez eux en raison de la fermeture, par Pyongyang, de ses frontières face à l’épidémie du nouveau coronavirus.