Les exportations en chute de 20,3 % entre le 1er et le 20 mai

Les exportations sud-coréennes continuent de s’effondrer. A en croire les statistiques publiées aujourd’hui par le Service des douanes, au cours des 20 premiers jours de mai, leur montant ne s’est élevé qu’à 20,3 milliards de dollars, soit une chute de 20,3 % par rapport à la même période l’an dernier. Idem pour le montant journalier calculé sur la base du nombre des jours ouvrés.Pour être plus précis, les ventes hors des frontières de semi-conducteurs et de navires ont bondi, tandis que celles d’équipements de télécommunications, d’automobiles et de produits pétroliers ont régressé.Les expéditions vers quasiment tous les pays ont diminué : -28 % vers les Etats-Unis, -27 % vers le Vietnam, -18 % vers l’Union européenne.Les importations s’affichaient elles aussi en repli. Leur montant a en effet atteint 23 milliards de dollars, ce qui représente une baisse de 16,9 % sur un an.Sur les cinq mois cumulés de janvier au 20 mai, la Corée du Sud a vu ses exportations et ses importations chuter respectivement de 9,5 % et de 6,9 %, en glissement annuel.