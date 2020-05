Début du dialogue social entre les syndicats, le patronat et le gouvernement

Photo : YONHAP News

Comme ils s’y étaient engagés, les représentants des deux confédérations syndicales du pays, la KCTU et la FKTU, des organisations patronales et du gouvernement se sont retrouvés, hier, pour un dialogue social. C’est la première fois en 21 ans que la KCTU, la centrale progressiste, participe à ce type de consultations tripartites.L’objectif de la réunion, qui a eu lieu dans la résidence officielle du Premier ministre, était de faire front commun contre la crise des emplois provoquée par la pandémie du COVID-19.Lors de sa prise de parole, le chef du gouvernement, Chung Sye-kyun, a souligné la nécessité pour les partenaires sociaux de conjuguer leurs forces afin de protéger les emplois.Pourtant, les syndicats et le patronat veulent chacun des avancées sur leurs dossiers prioritaires. Les premiers revendiquent notamment le « zéro licenciement » pendant la crise et la couverture de tous les employés par l’assurance-chômage, et le second un soutien financier du gouvernement et un compromis sur les négociations salariales.Les trois parties sont tout de même parvenues à un accord sur leurs enjeux communs : le maintien des emplois. Afin de lancer leurs discussions concrètes en ce sens, un dispositif devrait être mis en place dans le courant de la semaine.