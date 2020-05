Corée du Nord : Séoul considère que les mesures du 24 mai n'ont plus lieu d'être

Photo : YONHAP News

Le 24 mai, cela fera dix ans jour pour jour que la Corée du Sud a imposé ses propres sanctions contre sa voisine du Nord en représailles au torpillage, fin mars 2010, de sa corvette Cheonan. Il s’agissait notamment de restreindre les échanges et la coopération avec Pyongyang.Séoul considère désormais que ces mesures n’ont plus de portée pratique car, ces dix dernières années, elles ont été allégées et certaines exemptions ont été accordées.En outre, sous l’administration actuelle, les deux Corées sont même allées jusqu’à promettre de relancer leurs échanges, en particulier lors du premier sommet, le 27 avril 2018 à Panmunjom, entre leurs dirigeants, Moon Jae-in et Kim Jong-un.Le porte-parole du ministère sud-coréen de la Réunification en est alors venu à affirmer que les mesures dites du 24 mai ne constituent plus un obstacle à la coopération et aux échanges intercoréens. Yoh Sang-key a tenu ces propos, hier, lors d’un point de presse.Washington a aussitôt réagi à cette annonce. D’après la Voix de l’Amérique (VOA), un porte-parole du département d’Etat a en effet déclaré que les Etats-Unis soutenaient la coopération Séoul-Pyongyang et qu’ils continuaient à travailler en coordination avec leur allié sud-coréen pour la mettre en parallèle au processus de dénucléarisation du royaume ermite.