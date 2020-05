COVID-19 : Moon Jae-in cherche à rassurer les représentants des industries clé

Photo : YONHAP News

Le président de la République a manifesté de nouveau sa volonté de défendre les entreprises et l’emploi face à la crise du COVID-19. Un message prononcé aujourd’hui, au cours d’un entretien avec les représentants de 17 compagnies de neuf industries de base, telles que les transports aérien et maritime, la machinerie et l’automobile.A cette occasion, Moon Jae-in a rappelé avoir injecté, sans tarder, une enveloppe de 245 000 milliards de wons, soit 181 milliards d’euros, à cet effet, et créé un fonds de 40 000 milliards de wons, l’équivalent de 30 milliards d’euros, destiné à stabiliser les secteurs clés.Le chef de l’État a ensuite expliqué qu’il souhaitait également faire profiter des bénéfices tirés de ce soutien gouvernemental les travailleurs et les citoyens lambda à travers la clause de maintien de l’emploi et un mécanisme de partage nécessitant la coopération du patronat.Enfin, le locataire de la Cheongwadae a affirmé que son administration allait concentrer ses efforts pour mener à bien le « New Deal sud-coréen » et former des élites dans les nouvelles industries, dont l’intelligence artificielle (IA), le big data et la biomédecine.