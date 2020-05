COVID-19 : 12 nouveaux cas confirmés, les autorités sanitaires s’emploient à protéger les écoles

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux patients contaminés par le COVID-19 est retombé, hier, à 12, après avoir rebondi, la veille, à 32. Dix d’entre eux ont contracté la maladie dans le pays et deux autres à l’étranger. Avec un décès additionnel et 69 personnes guéries supplémentaires, le bilan quotidien fait état de 11 122 cas confirmés, dont 264 décès et 10 135 guérisons.Selon les régions, quatre nouveaux cas, dont un importé, ont été signalés à Séoul, six à Incheon, un dans la province de Chungcheong du Sud et un au cours du contrôle d’immigration à l’aéroport.Dans ce contexte, les autorités sanitaires suivent de près l’évolution de la situation dans les écoles, alors que les lycéens en terminale ont effectué, hier, leur rentrée physique. Selon elles, dans la plupart des régions, les cours se sont déroulés normalement, mais en raison de risque de contamination communautaire, des lycéens de certaines villes, comme à Incheon, ont dû rester chez eux.Dans la foulée, le gouvernement a demandé aux élèves de se garder d’aller dans les établissements considérés comme à haut risque, en particulier, les karaokés ou les cybercafés.