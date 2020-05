Assemblée nationale : les députés sortant adoptent 130 lois lors de leur dernière séance plénière

Photo : YONHAP News

Hier, les députés de la 20e législature ont tenu leur dernière séance plénière au Parlement et passé au vote quelque 130 projets et propositions de loi liés à la vie des citoyens.D’abord, avec la révision de la loi sur l’assurance chômage, les artistes pourront y adhérer dès novembre prochain et les demandeurs d’emploi de classes démunies pourront recevoir une aide allant jusqu’à 3 millions de wons, environ 2 230 euros.En cas d’alerte aux maladies infectieuses, la déclaration du domicile par les étrangers en séjour de courte durée en Corée du Sud sera également rendue obligatoire.Sur le plan numérique, le certificat de clé publique sera aboli, 21 ans après son adoption, et les opérateurs de plateforme en ligne, tels que Naver ou Kakao, auront désormais l’obligation de supprimer les vidéos d’abus sexuel et d’en bloquer l’accès.Le projet de loi sur la liquidation du passé a également été adopté, huit ans après sa déposition à l’Assemblée nationale.Enfin, près de 15 000 textes qui n’ont pas été traités hier vont être automatiquement supprimés le 29 mai prochain, soit le dernier jour de la législature sortante.