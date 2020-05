Les sud-Coréens peuvent profiter d’un véritable ciel printanier. Ni trop chaud, ni trop froid, ni trop ensoleillé, ni trop couvert, la Corée du Sud profite d’un temps plus qu’agréable ce jeudi.Les températures continuent à progresser. Les maximales atteignent 19°C à Busan, 22°C à Séoul et à Daegu, et enfin 24°C à Daejeon et sur l’île de Jeju.Demain matin, une couverture nuageuse s’imposera progressivement dans la moitié nord du pays, faisant place, d’après les prévisions de Météo-Corée, à de possibles précipitations dans l’après-midi dans le nord-ouest. Le thermomètre sera identique à aujourd’hui.