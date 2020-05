COVID-19 : l’application sud-coréenne de protection des auto-confinés distribuée en Amérique latine

Photo : KBS News

L’application pour smartphone, développée par le gouvernement sud-coréen et destinée à assurer la sécurité des auto-confinés, sera distribuée en Amérique latine.Le ministère de l’Intérieur a annoncé, aujourd’hui, qu’il projetait de délivrer cette technologie, conjointement avec la Banque interaméricaine de développement (IDB), dans le cadre de la coopération humanitaire internationale face au COVID-19. Le Pérou a été choisi comme pays pilote à cette initiative.Ce système permet aux personnes placées à l’isolement à domicile d’informer régulièrement les autorités sanitaires de leur état de santé. Ainsi les fonctionnaires peuvent vérifier si ces derniers ne manifestent pas de symptômes soupçonneux et s’ils ne quittent pas leur lieu de confinement.D’autre part, les exportations de kits de dépistage du nouveau coronavirus ne cessent de grimper depuis le début de cette année, de 3 400 dollars en janvier à 201,23 millions de dollars le mois dernier. Le nombre des pays acheteurs a également bondi, passant de un à 103 sur la même période. Actuellement, 46 firmes, dont Sugentech et Seegene, sont autorisées par le gouvernement sud-coréen à vendre hors des frontières un total de 72 produits.