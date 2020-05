COVID-19 : les dépenses des ménages accusent une baisse record

Photo : YONHAP News

Nouvelle conséquence de la crise du COVID-19 sur l’économie. Les dépenses des ménages sur le premier trimestre ont enregistré la baisse la plus importante depuis l’établissement des statistiques en 2003. Leur moyenne mensuelle a en effet atteint 3 945 000 wons, soit 2 924 euros, accusant une chute de 4,9 % par rapport à l’an dernier.Le montant des achats de vêtements et de chaussures ont essuyé la baisse la plus importante, avec 28 %. Arrivent ensuite les services et les produits éducatifs dont les dépenses ont reculé de 26 %, les loisirs et la culture de 25 % et la restauration et l’hôtellerie de 10 %. En revanche, les dépenses pour les aliments ou les produits sanitaires ont grimpé autour de 10 %.Le revenu mensuel moyen a, quant à lui, augmenté de 3,7 % en un an, pour s’élever à 5 358 000 wons, soit 3 971 euros. Cependant le décalage entre les riches et les pauvres s’est davantage creusé, gagnant 0,23 point en un an. En effet, les revenus des ménages les 20 % les plus aisés ont été 5,41 fois supérieurs à ceux des 20 % les plus démunis. Cette tendance devrait se poursuivre, même après le 2e trimestre.Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé préparer un projet de soutien à l’emploi avec un budget de 10 000 milliards de wons, plus de 7,4 milliards d’euros.