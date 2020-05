Moon partage l’expérience sud-coréenne pour la tenue des législatives en Géorgie

Photo : YONHAP News

Le président de la République a eu un entretien téléphonique, hier vers 16h, avec son homologue géorgienne. Cette discussion avec Moon Jae-in a été initiée par Salomé Zourabichvili, afin de discuter d’une possible coopération bilatérale face au COVID-19. C’était leur premier dialogue et il a duré une demi-heure.Comme la Géorgie organisera des législatives en octobre prochain, sa présidente était intéressée par les mesures rigoureuses que la Corée du Sud a prises pour tenir avec succès les siennes, le 15 avril dernier. Le locataire de la Maison bleue les a détaillées, en appuyant plus particulièrement sur l’importance du port obligatoire du masque et des gants pour les électeurs, et le strict respect de la distance entre chaque individu. Il lui a promis de partager les expériences sud-coréennes avec les autorités compétentes géorgiennes.Le président Moon s’est félicité du fait que Tbilissi soit parvenu à contrôler la crise sanitaire au point de lever l’état d’urgence cette semaine. En réponse, Zourabichvili a estimé que Séoul avait fait preuve d’une belle réactivité pour s’imposer comme un modèle à suivre pour le monde entier.Le président sud-coréen a fait savoir à son interlocutrice que la Géorgie était un partenaire important pour sa nouvelle politique du Nord. Ils sont convenus de renforcer pratiquement leur coopération avec, par exemple, la participation d’entreprises sud-coréennes au projet de développement de la production hydroélectrique en Géorgie, ou bien la conclusion d’un accord sur le transport aérien.Enfin, la numéro une géorgienne a souligné la valeur historique du mouvement populaire pour la démocratisation du 18 mai à Gwangju et la cérémonie commémorative organisée lundi dernier à l’occasion du 40e anniversaire de cet événement. Moon l’a remerciée d’avoir exprimé une telle attention.