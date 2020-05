Cesap : Séoul promet de partager ses expériences de lutte contre le COVID-19

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen est prêt à partager activement avec la communauté internationale son K-model de prévention et de contrôle sanitaires, très apprécié en ce qu’il a permis de faire face très efficacement au nouveau coronavirus.Selon le ministère des Affaires étrangères, la Corée du Sud a fait état de sa position au cours de la 76e assemblée générale, organisée hier, en visioconférence, de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (Cesap) des Nations unies. Elle a tenu ce propos en soulignant la nécessité de travailler de concert à l’échelle mondiale. Et elle s'est engagée à faire son possible pour satisfaire les demandes de soutien concernant l’approvisionnement en matériels médicaux.Toujours d’après le ministère, les pays participants ont adopté une résolution de lutte contre le COVID-19. Ils ont ainsi voulu manifester un geste de solidarité internationale afin d’établir un système économique et social à la fois égalitaire, inclusif et durable.Et ce n’est pas tout. Une autre résolution a été adoptée pour renforcer la coopération dans l’utilisation pérenne des océans et des ressources maritimes pour le développement durable en Asie-Pacifique. Séoul fait partie des initiateurs de ce texte.Au cours de ce rendez-vous, la Corée du Sud a été élue au sein des dix nouveaux membres du conseil d'administration du Centre de l'Asie et du Pacifique pour le transfert de technologie (CAPTT) placé sous l’autorité de la Cesap.Pour rappel, la Cesap est l’une des cinq commissions régionales du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC). Elle constitue le plus grand organisme intergouvernemental et joue un rôle central dans ces domaines en Asie-Pacifique. Elle compte 62 pays membres.