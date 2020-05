COVID-19 : les compagnies aériennes sud-coréennes rouvrent leurs lignes internationales

Photo : YONHAP News

Les transporteurs sud-coréens s’apprêtent à relancer progressivement leurs vols internationaux, après les avoir suspendus face à la recrudescence du COVID-19 autour du globe.La compagnie à bas coût Jeju Air a récemment décidé de rouvrir à partir du 6 juin prochain sa liaison entre Incheon et Manille, aux Philippines, à raison d’une fois par semaine, et s’est déjà mis à recevoir des réservations. Elle aurait plutôt pris en compte la demande des ressortissants sud-coréens que celle des touristes. D’autres compagnies low-cost, tels que Jin Air, T’way Air et Air Seoul, ont également ouvert leur guichet de réservation pour certaines lignes internationales, sur fond d’adoucissement des mesures de restriction de voyage dans plusieurs pays.Les deux grandes compagnies d'aviation du pays sont sur la même longueur d'onde. Korean Air projette de reprendre, dès le mois prochain, 32 de ses 110 vols vers l’étranger, en desservant, entre autres, Washington, Seattle, Vancouver et Toronto, et ce 50 jours après leur arrêt. Quant à sa rivale, Asiana Airlines envisage de redémarrer, dans le courant du mois de juin, 13 de ses 73 lignes internationales en augmentant la fréquence hebdomadaire des vols de 53 à 110.