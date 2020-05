COVID-19 : le gouvernement décrète des mesures préventives pour les établissements à haut risque

Photo : YONHAP News

Les « étincelles » du foyer d’Itaewon ne semblent pas encore complètement éteintes. Hier, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est reparti à la hausse avec 20 infections, après avoir reculé, mercredi, à 12. 11 d’entre eux ont été contaminés à l’intérieur du pays et neuf à l’étranger.Le pays ne compte aucun décès supplémentaire et seulement 27 patients ont guéri, par conséquent la Corée du Sud dénombre un total de 11 142 cas confirmés dont 246 décès et 10 162 guérisons.Dans ce contexte, le gouvernement a désigné neuf établissements, tels que les bars à hôtesse, les karaokés ou encore certaines catégories de gymnases comme des installations à haut risque, avant de décréter une série de mesures préventives. Les patrons et les usagers de ces lieux doivent les respecter, sous peine d’une amende pouvant monter jusqu’à 3 millions de wons, soit 2 217 euros, ou d’une interdiction de rassemblement en vertu de la loi relative à la prévention des maladies infectieuses.Par exemple, les gérants doivent faire inscrire tous les noms des entrants sur une liste et vérifier s’ils n’ont pas de symptômes suspects. Les clients, de leur côté, doivent écrire leur nom correct ainsi que leurs coordonnées, et sont obligés de porter un masque.