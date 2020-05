Photo : YONHAP News

Si la matinée a été ensoleillée un peu partout sur le territoire, l’après-midi est un peu plus nuageuse. Le ciel sur le front ouest voit apparaître quelques nuages, tandis que le nord et le nord-ouest seront plongés sous des précipitations en début de soirée.Le mercure se maintient mais chutera dans les zones où des pluies sont attendues. Il fait 20°C sur l’île de Jeju, 23°C à Séoul, 24°C à Busan et à Daegu, et enfin 26°C à Daejeon.Ce week-end, les prévisions de Météo-Corée n’annoncent pas beaucoup mieux. Toute la Corée du Sud sera entre soleil, couverture nuageuse et précipitations. Les températures redescendront légèrement pour tourner entre 20 et 25°C.