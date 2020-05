Photo : YONHAP News

Après quatre jours en hausse, la Bourse de Séoul finit par retomber dans ses travers ce vendredi. Le Kospi, son indice de référence, perd 1,41 %, soit 28,18 points, et termine à 1 970,13 points. Le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, recule de 1,04 %, soit 7,44 points, et clôt à 708,58 points.Du côté des devises, la chute continue pour la monnaie sud-coréenne. À la fermeture des transactions, l’euro s’achète 1 351,61 wons (+2,67 wons) et le dollar américain 1 237 wons (+6,10 wons).