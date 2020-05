COVID-19 : 30 000 personnes déployées dans les écoles pour une meilleure protection des élèves

Photo : YONHAP News

A l’approche de la réouverture de certaines classes du primaire et du secondaire à partir de ce mercredi, le ministère de l’Education a annoncé qu’il limiterait le nombre d’élèves à deux tiers des inscrits dans les établissements où le risque lié au COVID-19 est jugé élevé. Après les lycéens en classe de terminale, qui ont effectué la semaine dernière leur rentrée physique, les écoliers des deux premières années du primaire, les collégiens de troisième année et les lycéens en deuxième année vont reprendre à leur tour le chemin de l’école.Dans ce contexte, une pétition pointant du doigt le manque de personnel de santé à l’école a été lancée sur le site Internet de la Maison bleue et a recueilli plus de 100 000 signatures. Conscientes de l’inquiétude des parents autour de la réouverture des écoles, les autorités sanitaires ont décidé de déployer quelque 30 000 personnes de plus dans les établissements scolaires afin d’assurer le respect des mesures de protection.Par ailleurs, les formations ou les conférences destinées aux enseignants seront minimisées durant le mois de juin afin de permettre à ces derniers de se concentrer sur la sécurité des élèves et la préparation des cours.