Commémoration du 11e anniversaire du décès de Roh Moo-hyun

Photo : YONHAP News

Une cérémonie solennelle a été organisée, samedi dernier, au village de Bongha, à Gimhae, dans le sud-est du pays, pour commémorer le 11e anniversaire du décès de Roh Moo-hyun, président de la Corée du Sud de 2003 à 2008. Contrairement à l'édition précédente, qui avait rassemblé des milliers de personnes, seulement une centaine d’invités venus notamment du milieu politique et du gouvernement étaient présents, en raison du COVID-19.La famille du défunt a ainsi accueilli Moon Hee-sang, président sortant de l’Assemblée nationale, Lee Hae-chan, chef du Minjoo, le parti au pouvoir, et les patrons des groupes parlementaires de la majorité et de l’opposition.Des ouvrages audiovisuels en hommage à l’ex-président de centre-gauche ont été projetés, dont une vidéo portant sur le thème d'« un président humble et un pouvoir modeste pour une nation forte ». La cérémonie a été transmise en direct en ligne pour les citoyens qui n'ont pu assister à cet événement. La Fondation Roh Moo-hyun a d'ailleurs préparé différentes expositions et émissions de commémoration, disponibles jusqu'à la fin du mois.Roh était un grand ami de l’actuel président de la République Moon Jae-in. Les deux avocats pour les droits de l'Homme avaient lutté ensemble pour la démocratisation du pays du Matin clair. Le 23 mai 2009, l'ex-locataire de la Maison bleue s'est donné la mort, après avoir été mis en cause dans une affaire de corruption. Il avait 62 ans.