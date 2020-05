COVID-19 : Daegu ordonne à son tour la fermeture des karaokés à pièces

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a recensé ce lundi, à 0 h, 16 nouveaux cas de COVID-19 après avoir enregistré trois jours de suite, une vingtaine d’infections supplémentaires. Le pays du Matin clair déplore ainsi 11 206 contaminations depuis le début de l’épidémie, dont 267 décès.Dans un contexte où les « coin noraebang », des karaokés à pièces, constituent un nouveau foyer épidémique, la ville de Daegu a ordonné leur fermeture en emboîtant le pas à Séoul, à Incheon et à la province de Gyeonggi. La fermeture sera maintenue jusqu’au 7 juin. En cas de violation, les gérants et les clients des établissements ouverts seront condamnés à une amende pouvant atteindre 3 millions de wons, à savoir 2 216 euros. Afin d’améliorer les listes des personnes qui fréquentent les lieux dits à risque, comme les bars, les clubs ou les salles de sport, un système de code QR va être introduit. Les informations encodées indispensables à l’enquête épidémiologique seront collectées avant d’être détruites automatiquement au bout de quatre semaines. Après une période de test au début du mois prochain, ce projet entrera en vigueur mi-juin.Par ailleurs, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) estime que le nombre de malades liés au foyer d'Itaewon atteint désormais 237 personnes. Selon l’analyse génétique du nouveau coronavirus qui présente trois mutations, ces infectés sont atteints du virus du groupe G, alors que les malades liés à l'épicentre chinois de Wuhan ont contracté un virus du groupe S et ceux liés au foyer de la secte Shincheonji à Daegu du groupe V. A noter que celui du groupe G est observé chez les malades provenant des Etats-Unis ou d’Europe.