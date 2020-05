Les cotisations sociales et les impôts payés par personne atteignent pour la 1ère fois les 10 millions de wons

Photo : YONHAP News

L’année dernière, le montant des impôts et des cotisations sociales par habitant a dépassé, pour la première fois, le seuil des 10 millions de wons. Ili a atteint exactement 11 041 000 wons, à savoir 7 494 euros.A noter que les recettes fiscales et les charges sociales, dont la sécurité sociale et l’assurance chômage, se sont élevées respectivement à 384 800 milliards de wons, soit 284,3 milliards d’euros, et à 139 600 milliards de wons, un peu plus de 100 milliards d’euros.Jamais les impôts et les cotisations sociales payés par personne n’ont atteint un tel niveau en Corée du Sud. Le ratio de ces charges sur le PIB a également établi un nouveau record, passant de 23,1 % à 27,4 % entre 2013 et 2019. Le problème est que l’augmentation de ces chiffres continuera de s’accélérer face à la multiplication de la demande en services sociaux. A cela s’ajoutent le faible taux de natalité et le vieillissement de la population.Rappelons que la cotisation à l'assurance maladie a déjà connu une hausse de 3,2 % en janvier 2020. Dans ce contexte, le président de la République, Moon Jae-in, organise aujourd’hui une réunion consacrée aux stratégies financières afin de déterminer le taux d’augmentation des dépenses de l’Etat sur le moyen terme.