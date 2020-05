Wianbu : Lee Yong-soo dénonce de nouveau le Conseil pour la justice et la mémoire

Photo : YONHAP News

Lee Yong-soo, l’une des « wianbu » sud-coréennes, a tenu, cet après-midi, une nouvelle conférence de presse. Elle fait suite à la première, le 7 mai dernier, au cours de laquelle elle a vivement dénoncé Yoon Mee-hyang, l'ex-présidente du Conseil coréen pour la justice et la mémoire, une ONG qui défend la cause des victimes de l’esclavage sexuel perpétré par l'armée impériale japonaise lors de la Seconde guerre mondiale.Devant les journalistes, l'ancienne femme de réconfort de 92 ans a, encore une fois, critiqué la gestion, selon elle, bien opaque des fonds censés être collectés par l’association pour aider les wianbu et qui auraient été détournés à des fins inappropriées. Elle a dénoncé Yoon, qui aurait utilisé des femmes de réconfort pour ses intérêts personnels. Celle-ci a été élue députée du Minjoo, le parti au pouvoir, à la proportionnelle, lors des dernières législatives.Mme Lee a souligné que les manifestations dites du « mercredi », doivent se poursuivre, mais de manière différente. Depuis 1992, ce rassemblement se tient toutes les semaines pour demander des excuses officielles à Tokyo. Elle a également mis en avant l'importance des échanges éducatifs entre les jeunes générations sud-coréenne et japonaise, pour accéder à la vérité historique.Yoon n'a pas fait apparition lors de cette conférence de presse, alors que Lee lui avait demandé d'y assister. Et en raison du nombre important de journalistes, le lieu de la conférence a été déplacé d'un petit café de Daegu à une salle de réception d'un hôtel, toujours dans la même ville du sud-est du pays.Le camp présidentiel, auquel appartient l’élue, n’a pas publié sa position officielle. Il préfère vérifier d’abord les faits.