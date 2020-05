COVID-19 : chute des recrutements dans les grands groupes

Photo : YONHAP News

La pandémie qui frappe le monde décourage les grandes entreprises sud-coréennes à embaucher. Parmi les dix plus grandes sociétés du pays, seule la moitié a organisé un concours d'entrée ou prévoit d’en organiser un.Début mars, Lotte a embauché de nouveaux employés, et Posco et SK lui ont emboîté le pas en réalisant un premier examen écrit. Samsung, de son côté, va organiser ce week-end les épreuves du recrutement, qui se dérouleront pour la première fois en ligne à cause du nouveau coronavirus. CJ a rejoint tardivement cette liste.Le nombre de nouveaux emplois devrait se maintenir au niveau des années précédentes. Les autres firmes n’ont pas encore de projet de recrutement ou envisagent de le faire progressivement.Les statistiques montrent bien la complexité du marché de travail à l’épreuve du COVID-19. Au mois de mars, le nombre de personnes inscrites à l’assurance-chômage n’a progressé que de 8 000 en glissement mensuel. L’année dernière, le chiffre s’est élevé à 220 000, soit une chute de 96 %. D’habitude, le mois de mars constitue une période propice aux embauches et est synonyme d’une hausse considérable des nouveaux travailleurs grâce aux recrutements des grands groupes. Cela prouve donc que les conglomérats aussi ne sont pas épargnés par la crise de l'emploi qui touche déjà les ouvriers précaires.