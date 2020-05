Moon Jae-in préside la Conférence des stratégies des finances publiques

Photo : YONHAP News

Le président de la République a réuni, hier, la Conférence annuelle des stratégies des finances publiques, l’organe décisionnel suprême de l’orientation du budget de l’Etat. C’est pour la quatrième année consécutive que Moon Jae-in la préside.La réunion de cette année s’est tenue dans un contexte inédit de pandémie du COVID-19, qui pèse lourdement sur l’économie nationale. Par conséquent, le chef de l’Etat a souligné la nécessité de mobiliser toutes les capacités budgétaires de manière plus audacieuse, afin de faire face à la contraction de l’économie réelle. Il a détaillé que les exportations chutaient fortement, et que la filière tertiaire et le marché de l’emploi s’effondraient.Moon a ensuite préconisé de faire preuve d’une grande détermination pour élaborer un budget équivalent à celui mis en place en temps de guerre, et a exhorté l’Assemblée nationale à voter, au plus vite, si possible en juin, un troisième projet d’additif budgétaire.Dans le même temps, le locataire de la Maison bleue a demandé aux autorités concernées de poursuivre aussi leurs efforts d’assainissement des finances publiques. Il a, entre autres, évoqué la nécessité d’injecter suffisamment d’argent public dans l’économie.Le gouvernement préparera son troisième projet d’additif au budget pour cette année, celui du budget 2021 ainsi que le plan d’orientation des finances publiques à l’horizon 2024 sur la base des résultats des débats d’hier.