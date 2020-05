Photo : YONHAP News

Après cinq mois de chute consécutive, le moral des sud-Coréens est reparti à la hausse en mai, a indiqué aujourd’hui la Banque de Corée (BOK).L'indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) a repris 6,8 points sur un mois, pour atteindre 77,6 points. Un rebond qui s’explique par l’accalmie de l’épidémie du nouveau coronavirus, l’assouplissement des règles de distanciation sociale ou encore les mesures de relance économique du gouvernement. Le pouvoir d’achat a également grimpé grâce au versement universel de l’aide d’urgence.Plusieurs indicateurs sont remontés. Les sud-Coréens sont plus nombreux à estimer que leur niveau de vie futur et l’activité économique du pays vont s'améliorer. En revanche, ceux sur la dette des ménages et des prix ont reculé.